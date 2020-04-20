В селе Башкирии отделение больницы закрыли на карантин

На карантин закрыли отделение районной больницы в селе Кушнаренково. Сейчас там находятся шесть сотрудников и восемь пациентов. Ограничительные меры введены после выявления больного коронавирусом.
Зараженного COVID-19 госпитализировали в инфекционный госпиталь в Дюртюлях. У всех контактных лиц взяли анализы. Руководитель учреждения отметила, что изолированные обеспечены продуктами питания и предметами быта, а больница продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, в Башкирии в настоящее время зафиксировано 297 подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированы 209 человек, на амбулаторном лечении находятся 62 пациента. Всего умерло 12 пациентов с подтвержденным диагнозом.