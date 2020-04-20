В МЧС рассказали, как правильно покупать овощи и фрукты во время коронавируса

В ведомстве напомнили, что после возвращения из магазина в первую очередь нужно помыть руки. Также не следует забывать о поверхностях, куда мы выкладываем покупки: их тоже нужно тщательно протирать. Продукты, которые мы покупаем в пластиковых, металлических или стеклянных упаковках, нужно тоже мыть с мылом.