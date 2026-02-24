Жителям Башкирии рассказали, как найти работу и освоить новую профессию

Порядка одной тысячи образовательных программ по 186 профессиям. В Башкортостане продолжается реализация нацпроекта «Кадры». Речь, в частности, идёт о бесплатных курсах подготовки и переподготовки специалистов. Как найти работу или освоить новый вид деятельности, обратившись в центр занятости?

Оттуда и название пещеры – Вертолётная. Карстовый провал был обнаружен лишь в конце прошлого века. Теперь это одна из излюбленных локаций у туристов. Екатерина Чанышова как раз знакомит любителей активного отдыха с красотами республики. Недавно выучилась на инструктора-проводника.

Екатерина трудится снабженцем на одном из производственных предприятий. По выходным работает инструктором-проводником по пешеходному туризму. В конце прошлого года она прошла трёхмесячные бесплатные курсы и получила диплом.

Обучение, переобучение и профессиональная подготовка. В рамках нацпроекта «Кадры» в Башкортостане открыта запись на бесплатные курсы. Освоить новый вид деятельности или получить дополнительную специальность можно, обратившись в центры занятости.