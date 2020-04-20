В Уфе напротив РКБ появилось граффити, посвященное борьбе с COVID-19

Напротив Республиканской клинической больницы в Уфе появилось тематическое граффити. Накануне были нанесены последние штрихи. На уличной картине изображен медицинский работник, который противостоит коронавирусу.
Инфекция представлена в виде монстра. Граффити появилось на стене здания УКСИВТ. Врачи РКБ могут наблюдать его из окон больницы, где они запреты уже вторую неделю.
Художником выступил популярный уфимский граффитист Артур Лукьянов. В числе его работ – портреты Юрия Гагарина и Натальи Ковшовой. На новое граффити у художника ушло три дня.