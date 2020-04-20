В Башкирии более 3 тысяч человек получили штраф за нарушение самоизоляции

Сегодня, 20 апреля, прошло еженедельное оперативное совещание в правительстве Башкирии. Спикеры обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в республике. Алексей Касьянов, секретарь Совета по общественной безопасности, рассказал о количестве штрафов за нарушение самоизоляции.

Участник собрания сообщил, что за неделю было составлено более 3000 административных протоколов за нарушение самоизоляции. Ежедневно патрулировать улицы выходят более 2000 сотрудников полиции. Также контроль режима самоизоляции лёг на плечи Росгвардии.

В Уфе к сотрудникам правоохранительных органов приходят на помощь дружины Центра общественной безопасности. По факту нарушения режима составляются административные протоколы. При этом Глава Башкирии отметил, что стоит ещё раз проверить все детские площадки, спортивные сооружения, скверы и парки и закрыть их.