Радий Хабиров поручил прекратить автобусное сообщение с Москвой

Связано это со сложностями выявления потенциальных переносчиков COVID-19. Нелегальным перевозчикам въезд на территорию республики будет закрыт. В международном аэропорту «Уфа» продолжается контроль за каждым прилетевшим пассажиром, усилены меры профилактики распространения инфекции и на железнодорожном вокзале.
В связи с режимом самоизоляции акция «Зеленая Башкирия» пройдет без участия жителей. Озеленять муниципалитеты будут работники ЖКХ. Как отметил министр Борис Беляев, с 25 апреля по 1 мая будет высажено порядка 50 тыс. крупномеров – молодых деревьев высотой не менее 3 метров.