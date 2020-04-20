Радий Хабиров поручил прекратить автобусное сообщение с Москвой

На железнодорожном вокзале мы перехватили человека, у которого подтвердился диагноз. Он приехал из Москвы. Поэтому совершенно точно эту работу надо продолжать. Если задуматься: человек ехал из Москвы на поезде, с какой долей вероятности у него перехватили инфекцию те, кто ранее высадился, кто прибыл к нам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан