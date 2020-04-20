Радий Хабиров поручил прекратить автобусное сообщение с Москвой

Связано это со сложностями выявления потенциальных переносчиков COVID-19. Нелегальным перевозчикам въезд на территорию республики будет закрыт. В международном аэропорту «Уфа» продолжается контроль за каждым прилетевшим пассажиром, усилены меры профилактики распространения инфекции и на железнодорожном вокзале.

На железнодорожном вокзале мы перехватили человека, у которого подтвердился диагноз. Он приехал из Москвы. Поэтому совершенно точно эту работу надо продолжать. Если задуматься: человек ехал из Москвы на поезде, с какой долей вероятности у него перехватили инфекцию те, кто ранее высадился, кто прибыл к нам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В связи с режимом самоизоляции акция «Зеленая Башкирия» пройдет без участия жителей. Озеленять муниципалитеты будут работники ЖКХ. Как отметил министр Борис Беляев, с 25 апреля по 1 мая будет высажено порядка 50 тыс. крупномеров – молодых деревьев высотой не менее 3 метров.

Хотим провести силами коммунальных служб, управляющими компаниями, теми предприятиями, которые получили разрешение на работу. Конечно, мы хотим привлечь и население, но чтобы они сажали деревья на своих садовых участках. Я думаю, у нас все получится. С 25 апреля мы стартуем.

Борис Беляев, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр ЖКХ