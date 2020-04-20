РКБ после дезинфекции станет центром по борьбе с коронавирусом

После финальной дезинфекции РКБ имени Куватова станет центром по борьбе с коронавирусом. Сегодня заканчивается срок карантина в больнице. Пациентов повторно протестировали на COVID-19, а врачей, которые отработали 14 дней вахтовым методом, отправляют на самоизоляцию, либо в обсервацию для дальнейшего наблюдения за ними, уже завтра на работу выйдет новый персонал.
Кроме того, на брифинг в Минздраве рассказали, что выход за продуктами в магазины находящиеся за 150 метров от жилья, будет являться незаконным. Однако при задержании людям выпишут штраф не сразу. Перед этим правоохранительные органы должны будут провести административное расследование.
Пропускную систему тоже изменили. Теперь нельзя подвозить на личном авто кого-то со справкой от работодателя, даже если это член семьи. А вот на личном авто и самостоятельно добираться до работы можно, даже не регистрируясь на портале doroga02. Если нет собственного транспорта, то на работу можно ездить на автобусе или такси, правда, в масках и перчатках. Несоблюдение этих правил грозит нарушителю штрафом от 1 до 30 тысяч рублей