РКБ после дезинфекции станет центром по борьбе с коронавирусом

После финальной дезинфекции РКБ имени Куватова станет центром по борьбе с коронавирусом. Сегодня заканчивается срок карантина в больнице. Пациентов повторно протестировали на COVID-19, а врачей, которые отработали 14 дней вахтовым методом, отправляют на самоизоляцию, либо в обсервацию для дальнейшего наблюдения за ними, уже завтра на работу выйдет новый персонал.

Кроме того, на брифинг в Минздраве рассказали, что выход за продуктами в магазины находящиеся за 150 метров от жилья, будет являться незаконным. Однако при задержании людям выпишут штраф не сразу. Перед этим правоохранительные органы должны будут провести административное расследование.