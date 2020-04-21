Названо допустимое число работников в помещении

На сегодняшний день в России складывается непростая эпидемиологическая ситуация. Эксперты Роспотребнадзора установили рекомендуемое число работников в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находится в одном помещении: до 50 кв. м — не более 5 человек.

В помещении до 100 кв.м. могут находиться не более 10 человек, до 200 кв. м. - не более 25 человек. Одновременно в помещениях свыше 200 кв.м. могут находиться не более 50 человек.