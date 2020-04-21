В Башкирии пьяная нарушительница самоизоляции напугала шестерых полицейских

В социальных сетях широко распространилось видео задержания жительницы Белебея, которая нарушила самоизоляцию. Пользователей соцсетей возмутила грубость сотрудников правоохранительных органов, которые большой группой скрутил женщину. Выяснилось, что событие имело предысторию.

Несколько полицейских остановили женщину, которая разгуливала в режим самоизоляции без маски и без крайней необходимости. Мужчины скрутили нарушительницу и поместили в полицейскую машину. Комментаторы возмутились, что шесть больших и сильных полицейских скрутили одну хрупкую женщину.

Оказалось, женщина была сильно пьяна и угрожала правоохранителям. Дебоширка грубила, осыпала полицейских матом, а потом и вовсе полезла в драку. Сотрудникам полиции оставалось только утихомирить нарушительницу и отвезти в отделение.