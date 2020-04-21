«В памперсах по 12 часов»: как работают медики в условиях коронавируса

Во всех странах мира люди сейчас как никогда благодарны врачам. Их всячески стараются поддерживать. Российские врачи тоже как их коллеги по всему миру переживают сейчас трудные времена. Заслуженный врач России Александр Карабиенко хоть и не работает в силу своего возраста, но находится на связи с коллегами. Он рассказал, в каких условиях сейчас работают врачи.