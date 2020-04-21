«В памперсах по 12 часов»: как работают медики в условиях коронавируса

Врачам, лечащим пациентов от коронавируса, приходится нелегко. О том, как работают медики, рассказал профессор Александр Карабиненко. Он назвал работу врачей «адским трудом».

Во всех странах мира люди сейчас как никогда благодарны врачам. Их всячески стараются поддерживать. Российские врачи тоже как их коллеги по всему миру переживают сейчас трудные времена. Заслуженный врач России Александр Карабиенко хоть и не работает в силу своего возраста, но находится на связи с коллегами. Он рассказал, в каких условиях сейчас работают врачи.

И условия труда у врачей жуткие, потому что приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд

Александр Карабиенко, заслуженный врач России, профессор 

Врач также добавил, что поддерживает меры по борьбе с коронавирусом. Всего в России сейчас 52 763 заражённых. Выздоровевших из них 3 873 человека, умерло 456 человек.