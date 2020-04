Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о последствиях коронавируса

Нассим Талеб является автором известной книги «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Она была издана в 2007 году и сразу стала бестселлером. Книга продержалась в списке The New York Times три года подряд. В своей книге Талеб предсказал кризис 2008 года, а сам благодаря своей теории заработал несколько миллионов долларов в это время. The Sunday Times назвала книгу одной из самых важных книг со времён Второй мировой войны.