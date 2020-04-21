Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о последствиях коронавируса

Американский экономист Нассим Талеб предположил, что коронавирус может оказаться намного опаснее, чем о нём думают. Он считает, что вирус поражает и мозг. Осложенения от COVID-19, по его мнению, могут остаться на всю жизнь.
Американский экономист ливанского происхождения, статистик и писатель, автор бестселлера «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб поделился своим мнением о ситуации в мире. По мнению, пока неизвестно, что будет дальше. Сложно сказать, как будет развиваться эпидемия. В первую очередь это связано с тем, что вирус не изучен, мы не понимаем, что от него можно ждать.
У врачей нет полного понимания того, какие последствия для иммунинета может оставить после себя коронавирус. Специалист отметил, что у выздоровевших от вируса людей лёгкие остаются повреждёнными. Кроме того, COVID-19, возможно, поражает даже мозг. Часть пациентов жалуется на то, что они не чувствуют запахи. Это осложнение у многих может остаться на всю жизнь.
Ранее в 2017 году Нассим Талеб назвал новые вирусы одной из самых главных угроз человечеству. По его словам, в наше время многие люди недооценивают эту угрозу
Нассим Талеб является автором известной книги «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Она была издана в 2007 году и сразу стала бестселлером. Книга продержалась в списке The New York Times три года подряд. В своей книге Талеб предсказал кризис 2008 года, а сам благодаря своей теории заработал несколько миллионов долларов в это время. The Sunday Times назвала книгу одной из самых важных книг со времён Второй мировой войны.