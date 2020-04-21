В России объяснили увеличение количества заражённых COVID-19

Россия приближается к пику коронавируса. Количество заражённых увеличивается потому, что специалисты стали уделять внимание бессимптомникам. Об этом рассказала глава биологического агенства Вероника Скворцова.
В каждом регионе России своя коронавирусная ситуация. По общей картине видно, что мы приближаемся к пику заболевания. Но как долго продлится такое состояние, специалисты сказать затрудняются.
Количество заражённых в России увеличивается, потому что врачи стали тщательнее проверять бессимптомных носителей коронавируса. Они − почти половина всех больных. Рост тяжелобольных в России остановился, но общий прирост всё ещё есть. Около 30 % всех заражённых болеют лёгкой формой ОРВИ, а 20 % − тяжёлой.