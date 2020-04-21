В Башкирии скандальным задержанием детей заинтересовался Следком

16 апреля Башкирию потрясла шокирующая видеозапись . На кадрах из Нефтекамска группа полицейских и спасателей задержала детей 13 и 7 лет и забрала в «бобик». Следственный комитет начал проверку скандального происшествия.

Как сообщали ранее в МВД Башкирии, несовершеннолетняя девочка с братиком поехали к тёте на такси. Но водитель высадил детей на улице, не довезя до места назначения. Родители ребят уехали ещё до этого, поэтому они остались совсем одни.