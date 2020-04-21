В Башкирии скандальным задержанием детей заинтересовался Следком

16 апреля Башкирию потрясла шокирующая видеозапись. На кадрах из Нефтекамска группа полицейских и спасателей задержала детей 13 и 7 лет и забрала в «бобик». Следственный комитет начал проверку скандального происшествия.
Как сообщали ранее в МВД Башкирии, несовершеннолетняя девочка с братиком поехали к тёте на такси. Но водитель высадил детей на улице, не довезя до места назначения. Родители ребят уехали ещё до этого, поэтому они остались совсем одни.
Следком устанавливает точные обстоятельства произошедшего. Были допрошены свидетели, родители, сами дети, чтобы создать полную картину случившегося. Правомерность действий сотрудников полиции будет тщательно проверена.
Фото: Интернет.