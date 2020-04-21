Роспотребнадзор оценил антибактериальное мыло при коронавирусе

Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, что антибактериальное мыло не уничтожает вирусы. Оно их просто смывает. Поэтому в ведомстве порекомендовали не акцентировать внимание именно на этом виде мыла.

В Росптребнадзоре оценили пользу антибактериального мыла при пандемии коронавируса. Оказалось, что эффект от такого и от обычного мыла один и тот же. Антибактериальное мыло не убивает вирусы, оно их смывает.

Некоторые производители используют понятие антибактериального мыла, как маркетинговый ход. Специалисты отмечают, что единого образца такого мыла нет, разные производители добавляют в мыло разные добавки.