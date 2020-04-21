В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Сейчас в России складывается непростая эпидемиологическая обстановка. В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ. Подробности рассказали корреспонденты издания РИА Новости.

На сегодняшний день в России уровень смертности от COVID-19 очень низкий. Однако за последнюю неделю резко возросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.