В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Сейчас в России складывается непростая эпидемиологическая обстановка. В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ. Подробности рассказали корреспонденты издания РИА Новости.

На сегодняшний день в России уровень смертности от COVID-19 очень низкий. Однако за последнюю неделю резко возросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Во многих регионах это спорадические случаи, но тем не менее это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску.

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ

В мире зафиксировано 2 507 374 случая заражения COVID-19. На поправку пошли 661 988 пациентов, скончались - 172 595.

Фото: Интернет.