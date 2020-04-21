В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Сейчас в России складывается непростая эпидемиологическая обстановка. В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ. Подробности рассказали корреспонденты издания РИА Новости.
На сегодняшний день в России уровень смертности от COVID-19 очень низкий. Однако за последнюю неделю резко возросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
В мире зафиксировано 2 507 374 случая заражения COVID-19. На поправку пошли 661 988 пациентов, скончались - 172 595.
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