Имбирь подешевел: в Башкирии покупательский ажиотаж пошел на спад

Имбирь и лимон в зоне доступа. Взлетевшие на некоторые продукты цены постепенно возвращаются в старые рамки, а какие-то позиции даже стали дешевле. При этом магазины региона не испытывают дефицита товаров: представители сферы торговли отмечают, что покупательский ажиотаж прошел.
Имбирь вновь можно встретить на прилавках магазинов. Хотя недавно он практически исчез. Люди сметали его с полок. А там, где он все же остался, суммы были космическими – 2000 рублей за килограмм. Сейчас цена уже упала. В одной из крупных торговых сетей коробка с целебным корнем стоит практически полной. А вот лимона не встретили.
Продавцы пояснили: лимоны люди просто быстро разбирают – сразу по 2-3 кг. А если заказать больше, то можно ведь и прогадать – цитрусовые просто испортятся на складе. Крупы, макароны на прилавках в изобилии.
В магазинах немноголюдно. Жители республики ходят практически только в магазины рядом с домом. Уже понимают, что продукты с прилавков не исчезнут.
Повышение цен на некоторые овощи и фрукты имеет сезонный характер, отмечают в региональной торговой ассоциации.
В Госкомторговли республики отметили, что в ежедневном режиме ведется мониторинг 52 наименования основных товаров. Снизились на неделе цены на огурцы и помидоры. А килограмм сахара сейчас дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, и составляет в среднем 30-32 рубля.
Возвращаясь к теме имбиря и лимона, которые так взбудоражили людей, в госкомитете пояснили, что произошла смена поставщиков в связи с закрытием границ. Нужно было также наладить новые товарно-экономические связи. Сейчас цены идут вниз. В целом же запасы товарных групп на складах ритейла составляют на 45-60 дней. Так что пустые полки покупателям могут только сниться.