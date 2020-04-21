Имбирь подешевел: в Башкирии покупательский ажиотаж пошел на спад

Имбирь и лимон в зоне доступа. Взлетевшие на некоторые продукты цены постепенно возвращаются в старые рамки, а какие-то позиции даже стали дешевле. При этом магазины региона не испытывают дефицита товаров: представители сферы торговли отмечают, что покупательский ажиотаж прошел.

Имбирь вновь можно встретить на прилавках магазинов. Хотя недавно он практически исчез. Люди сметали его с полок. А там, где он все же остался, суммы были космическими – 2000 рублей за килограмм. Сейчас цена уже упала. В одной из крупных торговых сетей коробка с целебным корнем стоит практически полной. А вот лимона не встретили.

Ну вот я сегодня зашла за лимоном. По сравнению с другими магазинами, где цена было 500 рублей, здесь была 200-250. К сожалению, на прилавках нет. Гульнара Сахабутдинова

Продавцы пояснили: лимоны люди просто быстро разбирают – сразу по 2-3 кг. А если заказать больше, то можно ведь и прогадать – цитрусовые просто испортятся на складе. Крупы, макароны на прилавках в изобилии.

Дефицита продуктов нет вообще. Такого, чтобы без сахара, без гречки или без фруктов сидели – такого не было. Ажиотажа последнюю неделю, дней 10 точно нет. Залия Талипова, директор магазина

В магазинах немноголюдно. Жители республики ходят практически только в магазины рядом с домом. Уже понимают, что продукты с прилавков не исчезнут.

Я каждый день хожу. И от моего подъезда до этого магазина ровно 149 шагов. Ассортимент не изменился, все есть, все свежее. – Цены не растут? – На продуктах питания не особо сильно заметно. Рафаэль Халяпов

Повышение цен на некоторые овощи и фрукты имеет сезонный характер, отмечают в региональной торговой ассоциации.

Весна требует витаминов. Конечно, на сегодняшний день востребованы овощи, фрукты, помидоры огурцы. Это нормальное явление, это каждую весну так. Поэтому это тенденция оборота, у нас больше овощи, фрукты, молочная продукция, хлебобулочные изделия. На днях была Пасха – на яйца цены немножко упали, наверное, поставщики пошли навстречу. Фарит Гиндуллин, председатель Башкирской торговой ассоциации, директор сети магазинов

В Госкомторговли республики отметили, что в ежедневном режиме ведется мониторинг 52 наименования основных товаров. Снизились на неделе цены на огурцы и помидоры. А килограмм сахара сейчас дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, и составляет в среднем 30-32 рубля.

С крупным ритейлом мы договорились о том, что они даже обнуляют наценку на ряд значимых товаров. Это они вышли с такой инициативой, понимая, что не всегда, скажем так, рост цен именно производителей продукции сможет позитивно влиять на настроения граждан. Алексей Гусев, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей