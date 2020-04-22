В Башкирии разрешили охотиться в режим самоизоляции

В Министерстве экологии Башкирии ответили о начале традиционной весенней охоте. Из-за режима самоизоляции в республике открытие сезона могли отменить. Однако стало известно, что охота станет уважительной причиной для выхода из дома.

Традиционно охотничий сезон открывается каждую четвертую неделю апреля. Чтобы свободно выехать в лес, нужно будет просто зарегистрировать поездку на портале doroga02. Поездка на охоту будет так же ограничена по времени (не больше 90 минут), однако будет возможна в условиях самоизоляции.

Конечно, охотникам обязательно иметь не только пропуск с портала «Дорога02», но и охотничий билет и официальное разрешение на добычу. Если таких документов нет, их нужно оформить на сайте «Госуслуги». Получить документы возможно онлайн и вне очереди при наличии охотничьего билета.