В России появятся тесты на определение антител к коронавирусу

В России все желающие смогут сдавать тесты на антитела к коронавирусу уже в мае. Тесты за 10-15 минут уже покажут наличие антител. Разработка теста не такая сложная, гораздо больше времени занимает его регистрация соответствующими органами.
Уже в мае месяце жителям России будут доступны тесты на определение антител к коронавирусу. После разработки тестов, их должны зарегистрировать надзорные органы. Этот процесс может занять некоторое время.
Система определения антител довольно простая. На полоску теста нужно будет нанести капельку крови, а через 10-15 минут он уже покажет, есть ли в ней антитела или нет. Учёные надеются, что производственная линия тестов появится через три недели, а после этого начнётся уже массовое производство.