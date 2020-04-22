В России появятся тесты на определение антител к коронавирусу

В России все желающие смогут сдавать тесты на антитела к коронавирусу уже в мае. Тесты за 10-15 минут уже покажут наличие антител. Разработка теста не такая сложная, гораздо больше времени занимает его регистрация соответствующими органами.

Уже в мае месяце жителям России будут доступны тесты на определение антител к коронавирусу. После разработки тестов, их должны зарегистрировать надзорные органы. Этот процесс может занять некоторое время.