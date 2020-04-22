В Башкирии ко Дню Победы запустили акцию «1418 дней и ночей»

1418 дней.  Именно столько шла Великая Отечественная война. Сейчас из-за пандемии коронавируса в канун Дня Великой Победы все находятся на самоизоляции.

Абзелиловцы решили почтить память павших в Великой Отечественной войне и запустили акцию «1418 дней и ночей». Принять участие может любой желающий. Для этого нужно выполнить комплекс упражнений 1418 раз. Это отжимания, приседания, подтягивания и другие физические упражнения.

Предлагаю почтить память о великом подвиге комплексом физических упражнений в домашних условиях. Можно отжиматься, подтягиваться, делать упражнения на пресс, прыгать, поднимать гантели. Любое физическое упражнение на ваше усмотрение. 

Азамат Атауллин, заместитель директора по учебно-воспитательной работе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр»