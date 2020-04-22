Минздрав: самоизоляцию нужно продлить и на майские праздники

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом нужно продлить на майские выходные тоже. Делать послабления в режим самоизоляции ещё рано. Об этом заявил один из представителей Минздрава Николай Брико.
Эксперты из Минздрава уверены: послаблять самоизоляцию в России ещё рано. Даже в странах, где коронавирус идёт на спад, режим самоизоляции всё ещё соблюдается. Есть некоторые послабления, но в целом меры режима сохраняются.
Пока ещё рано говорить, что Россия дошла до пика. Минимум нужно подождать неделю, только потом можно будет говорить о ситуации. По словам Николая Брико, смертность от коронавируса среди заражённых в России составляет 0,8 %.