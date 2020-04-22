Минздрав: самоизоляцию нужно продлить и на майские праздники

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом нужно продлить на майские выходные тоже. Делать послабления в режим самоизоляции ещё рано. Об этом заявил один из представителей Минздрава Николай Брико.

Эксперты из Минздрава уверены: послаблять самоизоляцию в России ещё рано. Даже в странах, где коронавирус идёт на спад, режим самоизоляции всё ещё соблюдается. Есть некоторые послабления, но в целом меры режима сохраняются.