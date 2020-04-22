Эксперты назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Немецкие ученые выявили наиболее вероятный способ заражения COVID-19. Оказалось, что риск заболевания после контакта с различными предметами практически нулевой. Об этом рассказал эксперт Хендрик Штреек.

Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории. Хендрик Штреек, ученый

Также ученый подчеркнул, что заражение возможно в том случае, если зараженный покашляет в руку и дотронется до какого-либо предмета. Но данный способ не очень распространен.

Вспышки коронавирусной инфекции были зафиксированы при тесном контакте больших групп людей. Таким образом, люди заражались во время непосредственного контакта. Вирусолог Кристиан Дростен подчеркнул, что COVID-19 подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.