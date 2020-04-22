В Уфе начался монтаж лечебных корпусов новой инфекционки

На стройплощадке инфекционной больницы, которую возводят под Уфой для коронавирусных пациентов, начался новый этап. Строительство общежитий для врачей завершили и приступили к монтажу лечебных корпусов. Сдача объекта намечена до 25 мая.

Проект новой инфекционной больницы все больше приобретает конкретные очертания. Сваи забиты, горизонтальная обсыпка территории завершена. Заливается фундамент под лечебные корпуса. На кадрах сверху без труда угадывается знакомая фигура – соцветие курая. Уникальное в определенном роде архитектурное решение не только в плане эстетики, но и практичности.

Мы минимизировали внутренние перемещения, а также имеем внутреннюю связь в рабочей зоне, которая позволяет оперативно перебрасывать бригады врачей от палаты к палате без выхода их на улицу. В том числе и реанимационные бригады. Андрей Стариков, главный архитектор инфекционной больницы

7 лучей, из которых 4 – лечебные корпуса, 2 – реанимационные, и еще один – административный. Всего будет около 100 палат, 82 из которых – боксированные. Одно из лечебных зданий рабочие обещают возвести в течение ближайших дней. Сейчас вовсю собирается каркас.

Они все одноэтажные. Это ЛСТК – легко собираемые конструкции. Там можно увидеть, пришли панели, из которых будут собираться стены к этим корпусам. Олег Бабенков, директор по строительству инфекционной больницы

Бетонные работы строители планируют закончить уже на этой неделе. Завершить должны и кольцевую дорогу, по которой будут курсировать машины скорой помощи.

Перед заливкой фундамента предстоял большой объем работы по выравниванию площадки. Для этого рабочие срезали так называемый благородный грунт, т.е. верхний слой почвы. Его, кстати, используют здесь же для благоустройства. Вдалеке уже начали высаживать деревья.