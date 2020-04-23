В Кремле рассказали о спаде коронавирусной эпидемии в мае

Количество новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая. Тогда можно будет ожидать постепенного спада эпидемии. Об этом рассказали представители Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что следует ожидать в мае. По его словам, ситуация станет более щадящей в середине мая. С этого момента можно будет ожидать постепенного снижения показателей.