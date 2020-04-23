В Кремле рассказали о спаде коронавирусной эпидемии в мае

Количество новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая. Тогда можно будет ожидать постепенного спада эпидемии. Об этом рассказали представители Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что следует ожидать в мае. По его словам, ситуация станет более щадящей в середине мая. С этого момента можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
Песков также подчеркнул, что прирост заболевших каждый день хоть и значительный, но не угрожает системе здравоохранения. Он отметил, что сейчас самая важная задача – это борьба с эпидемией, а потом восстановление экономики. На данный момент Россия занимает десятое место в мировом рейтинге по заболевшем.