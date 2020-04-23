Радий Хабиров отдал свою зарплату пострадавшим от коронавируса

Я вчера дома посидел. Зарплата упала на карту. В рестораны сейчас не хожу, стригусь по мере возможности. Правда, дома детская игрушка появилась новая, я ругался, мы же детскую одежду. Начала копиться сумма денег. Мы приняли решение, посоветовались с Андреем Геннадьевичем и Алексеем Геннадьевичем. Перегоним зарплату в целевой фонд "Единой России" тому. Если поддержите такое начинание, будет справедливо. Это касается руководителей подразделений, конечно же, у кого зарплата позволяет.

Радий Хабиров, Глава Башкирии