В России рассказали об эффективности цифровых пропусков

С началом введения цифровых пропусков поток людей в Москве снизился более чем на 500 000 человек. Это говорит об эффективности новой системы. Об этом рассказал журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

В своей беседе с журналистами Собянин отметил эффективность системы пропусков в Москве. По словам мэра, поток людей на улицах столицы снизился на 500 000 человек после внедрения системы электронных пропусков. Он отметил, что теперь стало видно, кто соблюдает самоизоляцию, а кто нет.

Собянин отметил, что власти особое внимание уделяют уже не всему потоку людей, а тем, к кому есть вопросы. Он выразил надежду на то, что соседние регионы также успешно смогут внедрить эту систему у себя. Ожидается, что систему цифровых пропусков будут внедрять около 20 регионов России.