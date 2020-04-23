В Кремле рассказали об окончании режима самоизоляции

Даты, до которой в России должны принять решение о выходе из самоизоляции, нет. Вопрос ещё не решён. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у пресс-секретаря Владимира Путина о том, есть ли дата, до которой должны принять решение о выходе из режима самоизоляции. Определённой даты нет, ответил ветил Песков. Есть только определённый период с эпидемиологической ситуацией.
Тем временем в России официально 62 773 случаев заражения. 4 891человек выздоровело, 555 умерло. Россия находится на десятом месте в мире по количеству заражённых.