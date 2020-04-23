В Уфе спасатели проводят противопаводковые рейды в зонах возможного подтопления

Из-за обильных осадков и теплой погоды пик паводка в республике ожидается 29 и 30 апреля. Сегодня Управление гражданской защиты совместно с Управлением пожарной охраны провели противопаводковый рейд. Они напомнили жителям Ленинского района, дома которых находятся в возможной зоне затопления, о том, как действовать в случае, если вода неожиданно придет на их участок.

Так, согласно инструкции при резком поднятии уровня воды нужно собрать документы, покинуть зону подтопления, вызвать спасателей. Если уйти нет возможности, подняться на чердак или на крышу и ждать помощи. Сами же жители готовы к паводку и вооружены лодками.

В случае экстренной ситуации на помощь приедут спасатели и развернут противопаводковый штаб. А пока каждый день сотрудники Управления гражданской защиты по Ленинскому району города Уфы будут мониторить уровень воды и приезжать с проверкой. В этом году хоть и не ожидают большой воды, но пункты временного размещения в любой момент готовы принять всех, кому необходима будет помощь.