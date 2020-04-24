Мусульмане всего мира начинают отмечать Рамадан

Мусульмане всего мира встретили Рамадан. Самый важный месяц лунного календаря наступил накануне с заходом солнца. В течение 30 дней, вплоть до 23 мая, правоверным предписано соблюдать уразу – строгий пост.

Религия запрещает мусульманину есть, пить и предаваться плотским утехам в светлое время суток. С заходом солнца совершается разговение. По словам духовных деятелей, ураза для верующих, в первую очередь это возможность очиститься духовно и физически.