В России порекомендовали повысить зарплаты работникам интернатов

Регионам РФ порекомендовали повысить зарплаты сотрудникам организаций, которые уходят на карантин. К ним относятся интернаты, дома престарелых. Об этом сообщили в Минтруда России.
Сегодня резервные фонды регионов России полностью готовы к борьбе против коронавируса. Поэтому за счёт этих средств рекомендуется повысить выплаты работникам интернатов, которые уходят на две недели на карантин. Об этом рассказала представитель Минтруда Ольга Баталина.
По последней информации, стационарные регионы закрыты на полный карантин в 29 регионах России. Ещё в 46 субъектах закрыта часть таких организаций. Отмечается, что такие меры являются профилактикой коронавируса.