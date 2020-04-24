В России порекомендовали повысить зарплаты работникам интернатов

Регионам РФ порекомендовали повысить зарплаты сотрудникам организаций, которые уходят на карантин. К ним относятся интернаты, дома престарелых. Об этом сообщили в Минтруда России.

Сегодня резервные фонды регионов России полностью готовы к борьбе против коронавируса. Поэтому за счёт этих средств рекомендуется повысить выплаты работникам интернатов, которые уходят на две недели на карантин. Об этом рассказала представитель Минтруда Ольга Баталина.