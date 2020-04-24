В Башкирии разрешили проводить митинги у здания правительства

В Правительстве Башкирии внесли изменения в один из законопроектов. Обновление претерпел закон о публичных мероприятиях . Ранее он запрещал проводить массовые мероприятия (собрания, митинги, шествия) в радиусе 50 метров от входа в здания государственных органов.

Теперь проводить митинги, собрания и шествия можно не только у здания правительства, но и на садовых и дачных участках. Самое важное для власти – предоставить безопасность участникам массовых мероприятий. А также организовать митинги или шествия так, чтобы они не мешали движению транспорта и работе госучреждений.