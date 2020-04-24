В Башкирии малоимущим и многодетным раздадут продуктовые наборы

В Башкирии стартовала благотворительная акция «Продукты Башкортостана. С заботой о вас». Инициаторы проекта – Глава республики Радий Хабиров и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Продуктовые наборы получат некоторые категории граждан.

Продуктовые наборы получат малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на ребенка, а также многодетные семьи, получающие ежемесячное пособие. Спонсорами проекта выступили крупные предприятия республики. На выделенные ими средства сформировано 100 тысяч наборов.