В Башкирии малоимущим и многодетным раздадут продуктовые наборы

В Башкирии стартовала благотворительная акция «Продукты Башкортостана. С заботой о вас». Инициаторы проекта – Глава республики Радий Хабиров и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Продуктовые наборы получат некоторые категории граждан.
Продуктовые наборы получат малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на ребенка, а также многодетные семьи, получающие ежемесячное пособие. Спонсорами проекта выступили крупные предприятия республики. На выделенные ими средства сформировано 100 тысяч наборов.
Первыми продукты получат пять тысяч уфимских семей. Затем их направят во все муниципалитеты республики.