Стало известно, в каких городах и районах Башкирии есть коронавирус

Минздрав Башкирии озвучил список городов и районов, где была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Так, как и предполагалось, больше всего больных обнаружено в столице республики. В Уфе - 188 случаев заражения.

На второй строчке оказался город Белебей. Здесь 42 случая заражения. Тройку замыкает Туймазы с 17 фактами инфицирования. Затем идут Кушнаренковский район (12) и город Октябрьский (11).

Далее мы публикуем таблицу с полным списком городов и районов, где есть случаи заражения.