В пяти организациях Башкирии работникам не платили зарплату

В пяти организациях Башкирии работникам задолжали заработную плату. В Минтруде прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости населения и своевременной выплаты зарплаты. Заседание прошло в формате видеосвязи.

На заседании были рассмотрены вопросы по зарплатным долгам в пяти организациях. Среди них наибольшую сумму задолженности имеет ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» - более 37 миллионов рублей. На втором месте - ООО СТ «Метако» Орджоникидзевского района Уфы – около 17 миллионов рублей.

В ходе заседания рассматривался вопрос о полном погашении этих долгов по результатам продажи имущества. Указанные выше два предприятия также признаны банкротами. Проблемы с выплатой зарплат были отмечены и в ООО «Стерлитамакский завод композитных труб», ГУП «БашНИИнефтемаш» (Кировский район г. Уфы) и ООО «Интер» (Советский район г. Уфы).

С начала 2020 года в республике благодаря принятым мерам реагирования погашена задолженность по зарплате работникам 46 организаций в сумме свыше 80 миллионов рублей. Пресс-служба Гострудинспекции РБ