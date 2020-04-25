В республике стартовала акция «Зеленая Башкирия»

Новые проекты по благоустройству территорий запускаются по республике в рамках акции «Зеленая Башкирия». В Уфе, например, расширилась Аллея чемпионов и дан старт проекту Сиреневой аллеи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в городах и районах высаживаются деревья.

Вот такой станет Сиреневая аллея в Уфе, на участке улицы Мубарякова в районе школы МВД. В прошлом году здесь высажено 30 кустов сирени. Сегодня посадили еще 15 сиреней и 75 елей. Вся работа проводилась при участии мэра Уфы Ульфата Мустафина. Как он рассказал нашему телеканалу, погода, а шел снег с дождем, никак не отразилась на настроении. Это будет не только комфортная и современная зона отдыха, но и дань памяти землякам.

Сегодня же расширилась и Аллея чемпионов, которая находится у Центра спортивной подготовки республики. Здесь высадили еще 20 елей. Акция «Зеленая Башкирия» в Ленинском районе Уфы традиционно проходит масштабно.

В связи с коронавирусом акция «Зеленая Башкирия» в этом году проводится без привлечения горожан. Посадкой занимаются работники коммунальных служб, управляющих компаний и госслужащие. В Салавате высадили 140 саженцев. Липы, ели и рябины появились у соборной мечети «Аннаби» и городской больницы.

«Зеленая Башкирия» пришла и в Кумертау. 120 сосен появились на улице Канчуринской и 39 лип – на улице Брикетной. Участие в республиканской акции принимает и Хайбулинский район. На главном проспекте Акъяра посадили крупномерные сосны, также облагородили территорию возле детсада «Шатлык». Все требования соблюдать меры безопасности выполнены.