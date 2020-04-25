В Башкирии стартовал сезон весенней охоты

Сотни оружейных выстрелов только за одно утро. Сегодня в Башкортостане открылся сезон весенней охоты. Десять дней на территории республики будет разрешено добывать селезня, глухаря и перелётную птицу.
Сначала один, потом другой выстрел, но мимо. Взять вальдшнепа нелегко – птица мелкая. Ранним субботним утром в отдельных уголках республики раздавалась настоящая оружейная канонада. Это охотники открыли весенний сезон.
Закон он не нарушал, но попросил не показывать своего лица. Рафис – бывший сотрудник правоохранительных органов. Однако это никак не освобождает его от общения с госинспектором Охотнадзора. Проверка документов, разрешения на оружие и лицензии на отстрел пернатых – процедура обязательная.
У этого мужчины с документами и ружьем всё в порядке. Он нарушил правила охоты. Двигался вдоль небольшой реки с расчехлённой двустволкой. А этого весной делать нельзя.
Охотиться на утку или перелетную птиц нужно из укрытия или как еще говорят – засады. При смене места дислокации необходимо разрежать оружие и убирать в чехол.
В этом году стоял вопрос: разрешать ли вообще весеннюю охоту? В некоторых регионах ее запретили в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Власти Башкортостана всё же пошли на уступки, но с оговоркой – больше трех не собираться и соблюдать все предписанные меры безопасности.