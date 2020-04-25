В Башкирии стартовал сезон весенней охоты

Сотни оружейных выстрелов только за одно утро. Сегодня в Башкортостане открылся сезон весенней охоты. Десять дней на территории республики будет разрешено добывать селезня, глухаря и перелётную птицу.

Сначала один, потом другой выстрел, но мимо. Взять вальдшнепа нелегко – птица мелкая. Ранним субботним утром в отдельных уголках республики раздавалась настоящая оружейная канонада. Это охотники открыли весенний сезон.

Мы сегодня, конечно, поздно приехали к часам восьми. На охоту надо пораньше выходить, часам к четырем утра. Дичь есть, утка есть, далековато находится.

Рафис, охотник

Закон он не нарушал, но попросил не показывать своего лица. Рафис – бывший сотрудник правоохранительных органов. Однако это никак не освобождает его от общения с госинспектором Охотнадзора. Проверка документов, разрешения на оружие и лицензии на отстрел пернатых – процедура обязательная.

У этого мужчины с документами и ружьем всё в порядке. Он нарушил правила охоты. Двигался вдоль небольшой реки с расчехлённой двустволкой.  А этого весной делать нельзя.

Сегодня первый день вышел на охоту. Три патрона осталось от зимы, решил посидеть. Когда передвигался домой к машине чтобы согреться, подъехал инспектор и задержали. Вину признаю.

Ильдар, охотник

Охотиться на утку или перелетную птиц  нужно из укрытия или как еще говорят – засады. При смене места дислокации необходимо разрежать оружие и убирать в чехол.

Ходовая охота запрещена, кроме тетерева и глухаря. В палатке, с укрытия заранее готовится, на двух на трех местах может стоять. Могут вот на поле, могут возле водохранилища, возле пруда, возле озера.

Ризван Ахтямов, государственный инспектор по охране и использованию объектов животного мира по Нуримановскому, Иглинскому и Уфимскому районам

В этом году стоял вопрос: разрешать ли вообще весеннюю охоту?  В некоторых регионах ее запретили в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Власти Башкортостана всё же пошли на уступки, но с оговоркой – больше трех не собираться и соблюдать все предписанные меры безопасности.