В Башкирии стартовал сезон весенней охоты

Ходовая охота запрещена, кроме тетерева и глухаря. В палатке, с укрытия заранее готовится, на двух на трех местах может стоять. Могут вот на поле, могут возле водохранилища, возле пруда, возле озера.

Ризван Ахтямов, государственный инспектор по охране и использованию объектов животного мира по Нуримановскому, Иглинскому и Уфимскому районам