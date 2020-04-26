В Башкирии опровергли слухи о коронавирусе в психиатрической больнице

Сообщения о больных коронавирусом в психиатрической больнице в Базилевке не соответствуют действительности. Заражённых COVID-19 в больнице нет. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
Ранее появлялись сообщения о том, что в психиатрической больнице Башкирии в Базилевке есть заражённые коронавирусом люди. Напоминаем, что больница закрыта на карантин. Министр здравоохранения РБ ответил на этот вопрос отрицательно: в больнице коронавируса нет.
Дело в том, что в больнице был пациент, который болел ОРВИ. Его перевели в инфекционную больницу в Уфе. Что касается самой психиатрической больницы, то в ней работает режим санэпидконтроля. Главврач больницы работает.