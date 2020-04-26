В Уфе строители новой инфекционки рассказали об особенностях проекта

На неделе начался новый этап в строительстве инфекционной больницы, которую начали возводить для коронавирусных пациентов. Все сваи забиты, горизонтальная обсыпка территории завершена. Уже готовы общежития для врачей.

Рабочие приступили к монтажу лечебных корпусов. Здания собираются из быстровозводимых конструкций, которые могут эксплуатироваться до 50 лет. Напомним, что сдать объект планируют до 25 мая. Строители рассказали об особенностях проекта и о том, не замерзнут ли в этих палатах пациенты.

Выражение «войти в одну реку дважды невозможно» также смело применимо и к стройплощадке новой инфекционной больницы, шутят рабочие. Темпы возведения зданий беспрецедентно быстрые. Казалось, только вчера здесь строили корпуса общежитий, теперь они готовы. Все внимание переключено на лечебные блоки.

Они все одноэтажные. Это ЛСТК – легко собираемые конструкции. Там можно увидеть, пришли панели, из которых будут собираться стены к этим корпусам. Олег Бабенков, директор по строительству инфекционной больницы

На площадку привозят стройматериалы, и уже здесь как конструктор собирают. Такая технология не только увеличивает скорость монтажа, но и раза в три удешевляет саму стройку.

Мы ждем от завода ЛСТК изделия на 5 корпус. Все остальные изделия на месте. Числа к 29-30, думаю, первый полукруг мы закончим. В данных конструкциях снаружи использован 150 мм утеплитель, изнутри – 100 мм. Это позволяет полностью сохранить теплоту внутри здания. Рустэм Насыров, директор строительной компании

На кадрах сверху без труда угадывается знакомая фигура – соцветие курая. Интересное в определенном роде архитектурное решение не только в плане эстетики, но и практичности.

Мы минимизировали внутренние перемещения, а также имеем внутреннюю связь в рабочей зоне, которая позволяет оперативно перебрасывать бригады врачей от палаты к палате без выхода их на улицу. В том числе и реанимационные бригады. Андрей Стариков, главный архитектор инфекционной больницы

7 лучей, из которых 4 – лечебные корпуса, 2 – реанимационные, и еще один – административный. Всего будет 100 палат, 82 из которых – боксированные. Заливку фундамента под каждый корпус практически завершили. В ближайшее время должны доделать и кольцевую дорогу, по которой будут курсировать машины скорой помощи.

Перед заливкой фундамента предстоял большой объем работы по выравниванию площадки. Для этого рабочие срезали так называемый благородный грунт, т.е. верхний слой почвы. Его, кстати, используют здесь же для благоустройства. Уже начали высаживать деревья.

Несмотря на капризы погоды: то дождь, то снег – работы идут с опережением графика. На объекте трудятся порядка 300 человек круглосуточно, в несколько смен. Во время посещения первый вице-премьер Андрей Назаров озвучил регламент: для решения любой проблемы или задачи – не более трех часов.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня во всей стране, к сожалению, это идет по нарастающей. В Башкортостане тоже. На такой стройке масштабной и быстрой, чтобы все процессы были запараллелены, своевременно сделаны. Потому что если вдруг кто-то в этой цепочке ошибся, например, проектировщик, это сразу скажется на всех этапах. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства республики башкортостан