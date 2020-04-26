В Уфе строители новой инфекционки рассказали об особенностях проекта

На неделе начался новый этап в строительстве инфекционной больницы, которую начали возводить для коронавирусных пациентов. Все сваи забиты, горизонтальная обсыпка территории завершена. Уже готовы общежития для врачей.
Рабочие приступили к монтажу лечебных корпусов. Здания собираются из быстровозводимых конструкций, которые могут эксплуатироваться до 50 лет. Напомним, что сдать объект планируют до 25 мая. Строители рассказали об особенностях проекта и о том, не замерзнут ли в этих палатах пациенты.
Выражение «войти в одну реку дважды невозможно» также смело применимо и к стройплощадке новой инфекционной больницы, шутят рабочие. Темпы возведения зданий беспрецедентно быстрые. Казалось, только вчера здесь строили корпуса общежитий, теперь они готовы. Все внимание переключено на лечебные блоки.
На площадку привозят стройматериалы, и уже здесь как конструктор собирают. Такая технология не только увеличивает скорость монтажа, но и раза в три удешевляет саму стройку.
На кадрах сверху без труда угадывается знакомая фигура – соцветие курая. Интересное в определенном роде архитектурное решение не только в плане эстетики, но и практичности.
7 лучей, из которых 4 – лечебные корпуса, 2 – реанимационные, и еще один – административный. Всего будет 100 палат, 82 из которых – боксированные. Заливку фундамента под каждый корпус практически завершили. В ближайшее время должны доделать и кольцевую дорогу, по которой будут курсировать машины скорой помощи.
Перед заливкой фундамента предстоял большой объем работы по выравниванию площадки. Для этого рабочие срезали так называемый благородный грунт, т.е. верхний слой почвы. Его, кстати, используют здесь же для благоустройства. Уже начали высаживать деревья.
Несмотря на капризы погоды: то дождь, то снег – работы идут с опережением графика. На объекте трудятся порядка 300 человек круглосуточно, в несколько смен. Во время посещения первый вице-премьер Андрей Назаров озвучил регламент: для решения любой проблемы или задачи – не более трех часов.
Параллельно работы идут не только на стройплощадке или предприятиях. В Минздраве уже закупили часть медицинского оборудования, еще 50 аппаратов искусственной вентиляции легких должны поставить ближе к открытию. Готовится и медперсонал, который должен приступить к работе уже в конце мая.