Охота в период самоизоляции: как жителям Башкирии избежать штрафов

В Башкортостане 25 апреля открылся сезон весенней охоты. Десять дней на территории республики разрешено добывать селезня, глухаря и перелётную птицу. Но при этом нужно соблюдать меры предосторожности, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране, ведь охота была под угрозой срыва, и каждый регион сам решал, разрешать ли этой весной брать в руки охотничье ружье.

Сначала один, потом другой выстрел, но мимо. Взять вальдшнепа нелегко: птица мелкая. Ранним субботним утром в отдельных уголках, но по всей республике раздавалась настоящая оружейная канонада. Это охотники открыли весенний сезон.

Мы сегодня, конечно, поздно приехали, к половине восьмого, к восьми. На охоту надо пораньше выходить с утра, часа в 4 уже. Дичь есть, утка есть, далековато находится.

Рафис, охотник

Закон он не нарушал, но попросил не показывать своего лица. Рафис – бывший сотрудник правоохранительных органов. Однако это никак не освобождает его от общения с госинспектором Охотнадзора. Проверка документов, разрешения на оружие и лицензии на отстрел пернатых – процедура обязательная.

У этого мужчины с документами и ружьем всё в порядке. Он нарушил правила охоты. Двигался вдоль небольшой реки с расчехлённой двустволкой.  А этого весной делать нельзя.

Сегодня первый день вышел на охоту. Три патрона осталось от зимы, решил посидеть. Когда передвигался домой, к машине, чтобы согреться, подъехал инспектор и задержали. Вину признаю.

Ильдар, охотник

Охотиться на утку или перелётную птицу нужно из укрытия или, как еще говорят, из засады. При смене места дислокации необходимо разряжать оружие и убирать в чехол.

Ходовая охота запрещена, кроме тетерева и глухаря. – А как должны охотиться? – Палатки берет, с укрытия, заранее готовится, на двух, на трех местах может стоять. Могут вот на поле, могут возле водохранилища, возле пруда, возле озера.

Ризван Ахтямов, государственный инспектор по охране и использованию объектов животного мира по Нуримановскому, Иглинскому и Уфимскому районам

За игнорирование правил охоты инспекторы составляют административный протокол. Окончательное решение выносит уже мировой судья. Нарушителям грозит штраф от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой. В некоторых случаях Фемида может лишить гражданина права охотиться на срок до двух лет.

Не жалея сна и времени, они вышли ранним субботним утром на просторы республики. Хотя что и говорить о сне, когда речь идет о долгожданном начале сезона. Ведь стоял вопрос – разрешать ли вообще в этом году весеннюю охоту.

В некоторых регионах ее запретили в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Власти Башкортостана всё же пошли на уступки, но с оговоркой: больше трех не собираться и соблюдать все предписанные меры безопасности.