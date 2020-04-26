Охота в период самоизоляции: как жителям Башкирии избежать штрафов

В Башкортостане 25 апреля открылся сезон весенней охоты. Десять дней на территории республики разрешено добывать селезня, глухаря и перелётную птицу. Но при этом нужно соблюдать меры предосторожности, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране, ведь охота была под угрозой срыва, и каждый регион сам решал, разрешать ли этой весной брать в руки охотничье ружье.
Сначала один, потом другой выстрел, но мимо. Взять вальдшнепа нелегко: птица мелкая. Ранним субботним утром в отдельных уголках, но по всей республике раздавалась настоящая оружейная канонада. Это охотники открыли весенний сезон.
Закон он не нарушал, но попросил не показывать своего лица. Рафис – бывший сотрудник правоохранительных органов. Однако это никак не освобождает его от общения с госинспектором Охотнадзора. Проверка документов, разрешения на оружие и лицензии на отстрел пернатых – процедура обязательная.
У этого мужчины с документами и ружьем всё в порядке. Он нарушил правила охоты. Двигался вдоль небольшой реки с расчехлённой двустволкой. А этого весной делать нельзя.
Охотиться на утку или перелётную птицу нужно из укрытия или, как еще говорят, из засады. При смене места дислокации необходимо разряжать оружие и убирать в чехол.
За игнорирование правил охоты инспекторы составляют административный протокол. Окончательное решение выносит уже мировой судья. Нарушителям грозит штраф от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой. В некоторых случаях Фемида может лишить гражданина права охотиться на срок до двух лет.
Не жалея сна и времени, они вышли ранним субботним утром на просторы республики. Хотя что и говорить о сне, когда речь идет о долгожданном начале сезона. Ведь стоял вопрос – разрешать ли вообще в этом году весеннюю охоту.
В некоторых регионах ее запретили в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Власти Башкортостана всё же пошли на уступки, но с оговоркой: больше трех не собираться и соблюдать все предписанные меры безопасности.