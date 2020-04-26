Охота в период самоизоляции: как жителям Башкирии избежать штрафов

Ходовая охота запрещена, кроме тетерева и глухаря. – А как должны охотиться? – Палатки берет, с укрытия, заранее готовится, на двух, на трех местах может стоять. Могут вот на поле, могут возле водохранилища, возле пруда, возле озера.

Ризван Ахтямов, государственный инспектор по охране и использованию объектов животного мира по Нуримановскому, Иглинскому и Уфимскому районам