В каких регионах России больше остальных боятся коронавируса

Самый большой страх перед эпидемией коронавируса испытывают москвичи, жители Поволжья и Дальнего Востока. К такому выводу пришли специалисты одного из банков России.

Жителям России предложили оценить свой страх перед коронавирусом по десятибалльной шкале. Выяснилось, что в целом по стране эта ситуация тревожит 85,5 % опрошенных. А 14,5 % респондентов заявили, что COVID-19 им не страшен.

Коронавирусной обстановки больше всего боятся жители Дальнего Востока – 11,9 % жителей оценили степень своей тревоги на 10 баллов. Жители Приволжья также оценили свой страх – 11 % заявили, что боятся.