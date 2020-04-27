«Мы не звездочеты»: Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии могут ослабить режим самоизоляции
Глава Башкирии Радий
Хабиров призвал жителей республики готовиться к «долгой работе» в режиме
самоизоляции. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании в
Правительстве РБ. По его словам, сейчас нет смысла гадать, наступил ли пик заболеваемости коронавирусом.
Радий Хабиров попросил
население дождаться телеобращения президента страны Владимира Путина. Глава государства
выступит в ближайшие дни и обозначит дальнейшие действия в условиях эпидемии коронавируса.
Напомним, что 30 апреля заканчивается срок нерабочих дней, которые объявил Путин.
«У нас каждый день растет
число инфицированных. Мы приняли решение постоянно увеличивать количество
тестов. Сейчас мы вышли на показатель в 3500 тестов в день. Надо выходить на
5000. Чем больше мы проводим тесты, тем больше нам удается найти инфицированных
и обрубать контакты. Знаете, мы же тут не звездочеты – гадать, наступил пик или
нет. Каждый день идет рост, он везде в стране. Надо настраиваться на долгую
работу»
Радий Хабиров, глава Башкирии
Руководитель региона поблагодарил
все службы, которые помогают обеспечить социальную изоляцию. По его мнению, только
слаженной работе этих организаций, в республике «идет все в более или менее
контролируемом режиме».
«Уфа уверенно держит
показатель самоизоляции. Сейчас мы гадать не будем о наших действиях. Завтра
или послезавтра мы ожидаем выступление Президента нашей страны. На основании
этого мы сами примем решение, как мы будем жить дальше».
Радий Хабиров, глава Башкирии
Напомним, в Башкирии зафиксировано
570 новых случаев заражения. Это на 42 случая больше, чем было сутками ранее.