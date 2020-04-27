«Мы не звездочеты»: Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии могут ослабить режим самоизоляции

«У нас каждый день растет число инфицированных. Мы приняли решение постоянно увеличивать количество тестов. Сейчас мы вышли на показатель в 3500 тестов в день. Надо выходить на 5000. Чем больше мы проводим тесты, тем больше нам удается найти инфицированных и обрубать контакты. Знаете, мы же тут не звездочеты – гадать, наступил пик или нет. Каждый день идет рост, он везде в стране. Надо настраиваться на долгую работу»

Радий Хабиров, глава Башкирии