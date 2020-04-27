«На селе работы много»: как трудятся животноводы Башкирии

На селе работы много. Аграрии Башкортостана продолжают участвовать в одноименном флешмобе. Несмотря на дождливую и снежную погоду, аграрии республики трудятся каждый день.
Горячая пора наступила у животноводов после отёла племенного скота: надои растут, особого ухода требуют и телята. Валентина Тимербулатова к каждому новорожденному теленку относится как к ребенку. На свет эти малыши появились всего пару дней назад. Несмотря на это, они находятся уже в отдельных загонах – укрепляют иммунитет. Телятница поит их молоком трижды в день. Аппетит у подопечных животновода отменный.
Возраст этих телят – от 1 до 4 месяцев. Родились они в холодное время года и поэтому живут в телятнике. Организм ещё не привык к уличной температуре. Но в ближайшие дни их тоже выведут под открытое небо.
СПК «Базы» – крупнейшее агропредприятие Чекмагушевского района с общим поголовьем более 8 000 коров и лошадей. Для содержания такого стада сельчане заготовили достаточное количество кормов, которого хватит до нового урожая. Меню разнообразное, но сбалансированное, чтобы животные получали максимальное количество полезных микроэлементов круглый год.
Все фермы в хозяйстве оборудованы современными доильными залами, техникой для механизированной погрузки, доставки и раздачи кормов, комплексами удаления навоза и системами поддержки микроклимата. Тем временем механизаторы СПК тоже ждут своего часа. Полноценно приступить к весенне-полевым работам пока мешает погода.