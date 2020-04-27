«На селе работы много»: как трудятся животноводы Башкирии

На селе работы много. Аграрии Башкортостана продолжают участвовать в одноименном флешмобе. Несмотря на дождливую и снежную погоду, аграрии республики трудятся каждый день.

Горячая пора наступила у животноводов после отёла племенного скота: надои растут, особого ухода требуют и телята. Валентина Тимербулатова к каждому новорожденному теленку относится как к ребенку. На свет эти малыши появились всего пару дней назад. Несмотря на это, они находятся уже в отдельных загонах – укрепляют иммунитет. Телятница поит их молоком трижды в день. Аппетит у подопечных животновода отменный.

Кушают нормально, аппетит хороший. Получается, что я им маму сейчас заменяю. Валентина Тимербулатова, телятница СПК «Базы»

Возраст этих телят – от 1 до 4 месяцев. Родились они в холодное время года и поэтому живут в телятнике. Организм ещё не привык к уличной температуре. Но в ближайшие дни их тоже выведут под открытое небо.

СПК «Базы» – крупнейшее агропредприятие Чекмагушевского района с общим поголовьем более 8 000 коров и лошадей. Для содержания такого стада сельчане заготовили достаточное количество кормов, которого хватит до нового урожая. Меню разнообразное, но сбалансированное, чтобы животные получали максимальное количество полезных микроэлементов круглый год.

Сенаж, силос, комбикорм, сено, солома. То есть всё необходимое для желудка и клетчатки, для жвачки. Комбикорм рассчитан на каждую группу по-своему. Со своими добавками. Чем больше корова дает молока, тем больше она тратит энергии, тем больше мы должны ей компенсировать. Ильдар Дусеев, управляющий фермой СПК «Базы»