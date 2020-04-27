Ксения Собчак рассказала о глобальной экономической конференции в Уфе

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, которая негативно сказалась на мировой экономике. 100 спикеров из 25 стран обсудят текущую ситуацию в мире и то, что ждёт экономику после завершения неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Глобальная экономическая конференция пройдёт на виртуальной площадке bashkiria-live.com.

Ксения Собчак, известная телеведущая и политик, анонсировала форум на личной странице в социальной сети. Конференция «Мир после коронавируса: взгляд в сердца Евразии» пройдет 28 апреля в башкирской столице. Мероприятие пройдёт под председательством Радия Хабирова.

Среди спикеров ожидаются Люк Бессон, Нассим Талеб, Параг Ханна, Митио Каку и другие. Мероприятие будет транслироваться и российскими, и международными СМИ. А сама Ксения Собчак выступит модератором международной сессии.