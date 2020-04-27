Вирусолог рассказал об особом развитии коронавируса в России

Коронавирус в России пошёл особым путём. По мнению одного из специалистов, «российский» коронавирус отличается от всех остальных. Об этом рассказал академик РАН Феликс Ершов.

По мнению специалиста Феликса Ершова, коронавирус в России отличается от его собратьев в Европе, Азии и Америке. Он назвал течение эпидемии в России «третьим сценарием» после «негативного» итальянского и «оптимистичного» азиатского. В нашей стране, заявил эксперт, третий путь, который представляет собой низкую заболеваемость и низкую смертность.

Ершов считает, что говорить о спаде коронавируса в России ещё рано. Причиной «третьего сценария» врач считает прививки БЦЖ, которые в России обязательны. Ещё одной причиной такого стечения обстоятельств врач считает то, что у эпидемиологических служб уже есть опыт.