В России открылась горячая линия по вопросам питания во время коронавируса

Горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавируса начала свою работу. На вопросы жителей будут отвечать квалифицированные специалисты. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Доктора, кандидаты медицинских наук, врачи-диетологи ответят на вопросы жителей России о том, как нужно правильно питаться во время коронавируса. Специалисты также расскажут о базовом наборе продуктов для детей и взрослых. Питание нужно подбирать и больным, и здоровым людям, говорят врачи.

В контакт-центре можно спросить и о способах приготовления блюд, о введении биологических добавок в рацион. Консультация бесплатная, а горячая линия работает без выходных с 9:00 до 21:00 по московскому времени.