В России последствия от коронавируса сравнили с распадом СССР

Пандемия коронавируса нанесёт значительный отложенный урон здоровью жителей России. Последствия можно сравнить с распадом Советского Союза. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-кардиолог Юрий Беленков.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Это не открытие, мы это уже наблюдали начина с 1991 года и распада Советского союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы и каждая из этих социальный пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности Юрий Беленков, врач-кардиолог

Кроме прямого эффекта на здоровье, коронавирус оставит отложенный эффект на жизни жителей России. Дело в том, что из-за вируса в стране может увеличиться число сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирусные последствия не будут новыми для России, такую же картину можно было наблюдать во время распада СССР.