В России последствия от коронавируса сравнили с распадом СССР

Пандемия коронавируса нанесёт значительный отложенный урон здоровью жителей России. Последствия можно сравнить с распадом Советского Союза. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-кардиолог Юрий Беленков.
Кроме прямого эффекта на здоровье, коронавирус оставит отложенный эффект на жизни жителей России. Дело в том, что из-за вируса в стране может увеличиться число сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирусные последствия не будут новыми для России, такую же картину можно было наблюдать во время распада СССР.
Учитывать нужно и то, что в период самоизоляции россияне мало двигаются, неправильно питаются, чувствуют дефицит живого общения. Всё это приведёт к обострениям в кровяном давлении, болезнях сердца. Чтобы максимально обезопасить и защитить себя, нужно делать хотя бы зарядку, правильно питаться, поддерживать позитивное общение с родными и близкими. Нужно всеми правильными способами поддерживать позитивный настрой и хорошее настроение.