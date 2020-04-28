В Башкирии в сельской больнице открыли хирургический корпус

Радий Хабиров поделился на личной странице в социальных сетях радостным событием. В селе Языково открылся новый хирургический корпус центральной районной больницы. Это важное событие в развитии сельской медицины.
До этого дня в больнице не было отдельного хирургического комплекса – он располагался в приспособленном здании общежития. Конечно, такие условия были тяжелы и для врачей, и для пациентов. В корпусе было тесно, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование.
В новом хирургическом корпусе уже учтены все современные требования к медицинским помещениям. Бывшее здание корпуса будет использоваться по прямому назначению – как общежитие для молодых, приезжих врачей. Общежитие откроет свои двери после хорошего ремонта.
Фото: Радий Хабиров.