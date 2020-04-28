В Башкирии в сельской больнице открыли хирургический корпус

Радий Хабиров поделился на личной странице в социальных сетях радостным событием. В селе Языково открылся новый хирургический корпус центральной районной больницы. Это важное событие в развитии сельской медицины.

До этого дня в больнице не было отдельного хирургического комплекса – он располагался в приспособленном здании общежития. Конечно, такие условия были тяжелы и для врачей, и для пациентов. В корпусе было тесно, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование.

В новом хирургическом корпусе уже учтены все современные требования к медицинским помещениям. Бывшее здание корпуса будет использоваться по прямому назначению – как общежитие для молодых, приезжих врачей. Общежитие откроет свои двери после хорошего ремонта.

Наша задача — создавать в городских и районных больницах такие же комфортные условия для медиков и пациентов, как и в столичных клиниках. Это важно и с точки зрения привлечения молодых врачей в города и райцентры.П.С.: Сегодня — день работников скорой помощи, которых от души поздравляю с профессиональным праздником! Понимаю, как тяжело вам сейчас. Но, поверьте, все общество смотрит на вас сейчас с надеждой и благодарностью! Мира и добра вам! Берегите себя!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Радий Хабиров. 