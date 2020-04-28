В Башкирии в сельской больнице открыли хирургический корпус

Наша задача — создавать в городских и районных больницах такие же комфортные условия для медиков и пациентов, как и в столичных клиниках. Это важно и с точки зрения привлечения молодых врачей в города и райцентры.П.С.: Сегодня — день работников скорой помощи, которых от души поздравляю с профессиональным праздником! Понимаю, как тяжело вам сейчас. Но, поверьте, все общество смотрит на вас сейчас с надеждой и благодарностью! Мира и добра вам! Берегите себя!

Радий Хабиров, Глава Башкирии