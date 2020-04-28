Как жители России относятся к ограничительным мерам во время коронавируса

Более половины жителей России позитивно относятся к жёстким мерам во время коронавируса. Половина опрошенных боятся потерять работу. Треть опрошенных боятся заболеть инфекцией.

По данным опроса, 60 % жителей России поддерживают жёсткие ограничительные меры во время пандемии коронавируса. 25 % высказались за более мягкие меры. Также 48 % опрошенных боятся потерять работу, и боятся за своих родных от коронавируса. 33 % опрошенных боятся заболеть COVID-19.