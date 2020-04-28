Священнику в России запретили проповедовать из-за призывов нарушать самоизоляцию

Епархия в Екатеринбурге лишила права проповедовать схиигумена Сергия (Николай Романов). Священник призывал нарушать самоизоляцию и ходить в храмы. Епархия приняла такое решение после последней проповеди схиигумена, в которой священник проклял тех, кто поддерживает закрытие храмов.

Схиигумен Сергий неоднократно призывал нарушать режим самоизоляции. Ранее он заявлял о том, что пандемия – это выдумка злых сил, которые хотят установить царство Антихириста. Кроме этого, священник в последней проповеди проклял всех, кто стоит за закрытием храмов. После этого Екатеринбургская епархия приняла решение отстранить схиигумена от проповедей. В епархии сказали, что слова священника никоим образом не относятся к взглядам Русской православной церкви.