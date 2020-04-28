Минздрав рассказал о поражении мозга коронавирусом

Минздрав обновил методические рекомендации. Оказалось, что коронавирус может повлиять на головной мозг. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. пресс-служба Минздрава

По предварительным данным, проблемы с обонянием на начальной стадии заражения COVID-19 - симптом поражения ЦНС и отек слизистой оболочки носоглотки. Эксперты Минздрава подчеркнули, что самолечением заниматься нельзя.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 8 456 человек. К сожалению, 867 человек скончались.