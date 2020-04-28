В Башкирии власти опровергли вспышку коронавируса в Аскарово

Власти Башкирии прокомментировали слухи о возможной вспышке коронавируса в Абзелиловском районе. Ранее среди местных жителей пошли разговоры о том, что в районе якобы обнаружен очередной очаг COVID-19. Однако, по словам местных властей, сельчанам переживать не стоит.

Никакой вспышки коронавируса в Аскарово нет. Об этом подробно рассказал глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков. Он подчеркнул, что на данный момент муниципалитет является "чистой" зоной.

Нафиков подчеркнул, что один из жителей Аскарово попал в неприятную ситуацию в Магнитогорске, где долгое время работал. Первый тест на коронавирус у него был положительным. Среди его родных и близких в Аскарово были отработаны 14 "контактных" человек. На время исследования их поместили под карантин.